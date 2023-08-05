Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на его жизнь

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро обвинил экс-президента США Дональда Трампа в организации попытки покушения на его жизнь пять лет назад, пишет ТАСС.

На праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы Мадуро заявил, что спустя несколько лет после инцидента стало известно о причастности и прямой ответственности Дональда Трампа, его администрации и Белого дома в подготовке покушения на его убийство. Экс-лидер Венесуэлы утверждает, что бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в последние дни своего пребывания на должности лидера страны финансировал подготовку террористической группы, а за несколько дней до покушения посоветовал всем быть готовым к «смене режима» в Венесуэле.

Мадуро подчеркнул, что покушение на жизнь президента с использованием беспилотных летательных аппаратов стало первым в истории. По его словам, инициированное его людьми расследование привело «к незамедлительному аресту исполнителей теракта», которые затем признали свою вину и отправились отбывать наказание. Президент напомнил, что, согласно уликам, одним из ключевых организаторов покушения был «скрывающийся в Колумбии бывший депутат венесуэльского парламента Хулио Борхес».