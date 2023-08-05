Во Франции связали причину конфликта на Украине с потерей США контроля в мире

Бывший капитан военной разведки Франции Пьер Плас связал причину конфликта на Украине с потерей контроля в мире Соединенными Штатами. Его слова приводит РИА Новости.

© Pixabay

Он отметил, что США движутся от кризиса к кризису, их долг превысил 32 триллиона долларов, и рассчитаться с ним Вашингтон не в состоянии.

При этом Запад заинтересован в продлении конфликта, поэтому продолжает снабжать Украину оружием, добавил экс-разведчик. Он указал, что Россию всегда хотели разделить и победить, при этом, по его словам, Москва никогда не стремилась завоевать украинские территории.

«Россия хотела защитить Донбасс: не Донецк и Луганск нападали на Киев, а наоборот. И эта война длится уже восемь лет, но никто об этом не говорит», — заключил Плас.