В шести регионах Украины звучит воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения населения стало известно, что воздушная тревога объявлена в шести областях на востоке, в центре и на юге Украины . Об этом сообщает ТАСС.

Позднее стало известно, что во всех вышеперечисленных украинских регионах воздушная тревога была отменена. Сирены звучали около получаса, отмечает агентство. До этого стало известно, что правительства стран Запада были шокированы ракетными ударами Вооруженных сил России по объектам военной инфраструктуры в Одессе и выходом Москвы из зерновой сделки 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.