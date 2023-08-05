Трамп рассказал, что ему нужно для победы на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что предъявление ему федеральных обвинений по нескольким уголовным делам лишь способствуют его продвижению в рамках предвыборной кампании 2024 года, передает The Hill. По его словам, новые подозрения только укрепят его позиции и не оставят шансов конкурентам.

«Каждый раз, когда они выдвигают обвинительное заключение, мы поднимаемся вверх в опросах. Нам нужно еще одно обвинительное заключение, чтобы завершить эти выборы. Еще одно обвинение, и эти выборы закрыты. Ни у кого нет даже шанса», — отметил Трамп во время ужина представителей Республиканской партии в Монтгомери.

Он добавил, что сталкивается с политическим преследованием со стороны властей США. Трамп подчеркнул, что руководство страны использует приемы «стран пятого мира», чтобы сохранить свои позиции.

«Они хотят вмешиваться в выборы — тактика, обычно используемая в странах третьего мира. Вот откуда берется эта тактика, страны третьего мира, четвертого мира, пятого мира, и они поднимают ее на уровень, которого наша страна никогда не видела», — заключил экс-президент США.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.