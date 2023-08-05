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На Украине захотели убрать с «Родины-матери» в Киеве еще одну деталь

В Киеве хотят убрать две пятиконечных звезды с меча статуи «Родина мать», с щита которой ранее уже убрали герб СССР. С такой инициативой выступил скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над изображением украинского герба для этой статуи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Днепр.ТВ».

На Украине захотели убрать с «Родины-матери» в Киеве еще одну деталь
© ТАСС

Агентство напоминает, что герб СССР, который был размещен на щите в левой руке скульптуры «Родина мать», демонтировали 1 августа. Сам памятник власти Киева намерены переименовать в «Украину-мать».

«Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава», — заявил Пергаменщик.

Он добавил, что изучал мечи и знает, о чем говорит. Скульптор предложил добавить на меч орнаменты времен князя Владимира, которые можно найти в музеях, к тому же форма меча в оригинале памятника совпадает.

В июле 2022 года теперь уже бывший министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». Как показали результаты экспертного опроса, 85% респондентов посчитали необходимым заменить герб СССР на герб Украины.

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