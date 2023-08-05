На Украине захотели убрать с «Родины-матери» в Киеве еще одну деталь

В Киеве хотят убрать две пятиконечных звезды с меча статуи «Родина мать», с щита которой ранее уже убрали герб СССР. С такой инициативой выступил скульптор Алексей Пергаменщик, который работал над изображением украинского герба для этой статуи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Днепр.ТВ».

Агентство напоминает, что герб СССР, который был размещен на щите в левой руке скульптуры «Родина мать», демонтировали 1 августа. Сам памятник власти Киева намерены переименовать в «Украину-мать».

«Есть вопрос к звездочкам, которые находятся на гарде меча. Я бы заменил гарду меча на такую, которая была у князей Владимира и Святослава», — заявил Пергаменщик.

Он добавил, что изучал мечи и знает, о чем говорит. Скульптор предложил добавить на меч орнаменты времен князя Владимира, которые можно найти в музеях, к тому же форма меча в оригинале памятника совпадает.