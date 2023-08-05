По его словам, поддержка Киева западными странами повлекла для них лишь убытки, но в то же время укрепила экономику России.

Лопатенок отметил, что в Германии, Франции и Великобритании сократились показатели валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (ВВП по ППС), а Россия, находящаяся под серьезными санкциями, осталась на пятой позиции.

«Это реальная плата за помощь Зеленскому в уничтожении моих соотечественников-украинцев», — заключил режиссер.