В США рассказали об опровержении западного мифа о Путине

Отношения России и стран Африки идут вразрез с нарративом Запада о том, что у Москвы нет союзников. К такому выводу пришел журнал Time, передает РИА Новости.

Как говорится в материале, Нигер был последней прозападной африканской страной в зоне, которую также называют «поясом переворотов». Поэтому Запад после новостей о мятеже тут же забеспокоился, что захват власти военными дестабилизирует весь регион и нанесет ущерб борьбе с терроризмом, которая ведется там уже долгое время, подчеркивает издание. Но затем жители Нигера стали выходить на улицы с российскими флагами и транспарантами в поддержку Владимира Путина, и тут США и Европа действительно забеспокоились.

«Эти кадры резко контрастируют с теми заявлениями, которыми кормят западную публику, — а ей очень часто говорят, что Владимир Путин стал "изгоем во всем мире"», — утверждает Time.

Авторы статьи пишут, что Россия долгие годы сохраняет мощное дипломатическое присутствие в Африке, ее влияние на континенте невозможно игнорировать. Например, доля импорта российского оружия в странах Африки составляет 40% с 2018 года.

России удалось занять уникальную позицию в Африке за счет поставок продовольствия. Даже Китай не может достичь таких же успехов в продовольственном секторе, каких достигла здесь Москва, указывает Time.