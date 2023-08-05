США объявили о частичной приостановке помощи Нигеру

Некоторые программы по оказанию помощи Нигеру временно прекращены. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС со ссылкой на опубликованное администрацией США заявление.

«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — говорится в сообщении.

Блинкен подчеркнул, что эти временные меры не коснутся всех программ, лишь некоторых из них. Предоставление продовольственной и гуманитарной помощи Нигеру продолжится.

Ранее в ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума от должности лидера и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Они закрыли границы, запретили деятельность любых политических партий и объявили о приостановке действия конституции. Европейский союз в связи со всеми этими событиями прекратил финансовую поддержку страны.

Затем представитель Пентагона уведомил, что Вашингтон следит за развитием событий в Нигере и нацелен на мирном урегулировании вспыхнувшего там конфликта.