Половина украиснких дипломатов отказалась вернуться в страну из заграничных поездок

С начала 2022 года от 40% до 60% украинских дипломатов отказалось возвращаться обратно в страну после окончания заграничных командировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».

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Согласно информации украинского СМИ, в 2022 году из США вернулся только один сотрудник посольств и консульств из 20 ожидаемых. Из некоторых дипучреждений и вовсе никто не приехал. Кроме того свыше ста дипломатов, вернувшихся на Украину, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат МИД страны.