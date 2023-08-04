Половина украиснких дипломатов отказалась вернуться в страну из заграничных поездок
С начала 2022 года от 40% до 60% украинских дипломатов отказалось возвращаться обратно в страну после окончания заграничных командировок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Зеркало недели».
Согласно информации украинского СМИ, в 2022 году из США вернулся только один сотрудник посольств и консульств из 20 ожидаемых. Из некоторых дипучреждений и вовсе никто не приехал. Кроме того свыше ста дипломатов, вернувшихся на Украину, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат МИД страны.
В «Зеркало недели» отметили, что именно этот фактор, а также финансовый вопрос играют ключевую роль в решение не возвращаться на родину. Помимо этого есть случаи, когда отказ вернуться на Украину связан с налаженной жизнью семьи за границей. Еще одним фактором является страх мобилизации.