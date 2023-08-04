Белый дом следит за ситуацией в Нигере
Власти США внимательно следят за развитием ситуации в Нигере. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимного представителя Пентагона.
При этом собеседник агентства также добавил, что США заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации. «Мы продолжаем следить за изменчивой и развивающейся ситуацией и вновь заявляем, что сфокусированы на достижении дипломатического решения», – ответил он на вопрос о том, поддержит ли Белый дом военное вмешательство в Нигер со стороны других государств.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошёл военный переворот. Мятежники захватили президента страны Мохамеда Базума и объявили о закрытии границ. Позже Экономическое сообщество стран Западной Африки сообщило, что министры обороны нескольких стран Западной Африки разработали план военного вмешательства в Нигер.