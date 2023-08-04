Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды

Мятежники в Нигере с утра 4 августа оставили президента Мохамеда Базума без воды. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане в эфире телеканала LCI.

По словам дипломата, также ему отрезали телефонные линии.

«Он более не может ни с кем коммуницировать», — подчеркнула Кане.

Посол уточнила, что последний раз общалась с президентом вчера, 3 августа.