Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды
Мятежники в Нигере с утра 4 августа оставили президента Мохамеда Базума без воды. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане в эфире телеканала LCI.
По словам дипломата, также ему отрезали телефонные линии.
«Он более не может ни с кем коммуницировать», — подчеркнула Кане.
Посол уточнила, что последний раз общалась с президентом вчера, 3 августа.
В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.
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