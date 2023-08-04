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Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды

Мятежники в Нигере с утра 4 августа оставили президента Мохамеда Базума без воды. Об этом сообщила посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане в эфире телеканала LCI.

Мятежники в Нигере оставили президента Базума без воды
© globallookpress.com

По словам дипломата, также ему отрезали телефонные линии.

«Он более не может ни с кем коммуницировать», — подчеркнула Кане.

Посол уточнила, что последний раз общалась с президентом вчера, 3 августа.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

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