Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

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Трамп отметил, что получил копию заключения.

«Заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», — говорится в документе, который он подписал.

Ранее он также отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.