Трамп отказался признать новые обвинения по делу о секретных документах
Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Трамп отметил, что получил копию заключения.
«Заявляю, что не виновен в инкриминируемых нарушениях», — говорится в документе, который он подписал.
Ранее он также отказался признавать вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.
Напомним, что Трампа обвиняют по 38 пунктам, включая вывоз секретной документации из Белого дома и сокрытии ее в своей частной резиденции. По каждому из эпизодов ему грозит 10-20 лет.
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