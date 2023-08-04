США попросили РФ разъяснить условия для возобновления зерновой сделки

Глава санкционного управления Госдепа США Джеймс О"Брайен заявил, что Вашингтон хочет получить от России разъяснения условий, необходимых для возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время брифинга для журналистов.

«Прежде всего России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», – рассказал О"Брайен.

Он также добавил, что США готовы помочь в достижении озвученных условий, однако Белый дом «не понимает, что Россия считает успехом». Кроме того, О"Брайен подчеркнул, что Россия экспортировала рекордные 61,8 миллиона тонн зерна в 2022 году.

«Если мерилом выступает продовольствие для планеты, то процесс, которым мы занимаемся совместно с ООН и Турцией, чтобы помочь российскому экспорту, работает, а российские жалобы выглядят как незначительные претензии к системе, которая работает очень хорошо», – подытожил О"Брайен.