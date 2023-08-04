Вучич рассказал о давлении «великих сил» на Сербию
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на его страну оказывается серьёзное давление со стороны стран Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление президент Сербии сделал во время мероприятия, посвящённого годовщине военно-полицейской операции «Буря». По словам Вучича, на Сербию оказывается всё больше давление в свете ситуации на Украине, а также введения персональных санкций против политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
«В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям», – заявил он.
Ранее Вучич заявил, что Сербия будет относиться к лицам, которые попали под западные санкции, так, будто никаких санкций не существует.