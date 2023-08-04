Вучич рассказал о давлении «великих сил» на Сербию

«В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям», – заявил он.