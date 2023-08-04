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Вучич рассказал о давлении «великих сил» на Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на его страну оказывается серьёзное давление со стороны стран Запада. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вучич рассказал о давлении «великих сил» на Сербию
© globallookpress.com

Такое заявление президент Сербии сделал во время мероприятия, посвящённого годовщине военно-полицейской операции «Буря». По словам Вучича, на Сербию оказывается всё больше давление в свете ситуации на Украине, а также введения персональных санкций против политического руководства Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

«В последние дни мы стали свидетелями такого лицемерия, таких двойных стандартов в поведении великих сил по отношению к нам, сербам. Сталкиваемся с таким числом проблем, что иногда и мы, которые должны заботиться о народе и гражданах, которыми руководим, должны дать отдых своим мыслям и эмоциям», – заявил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия будет относиться к лицам, которые попали под западные санкции, так, будто никаких санкций не существует.

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