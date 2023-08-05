Стало известно, кого удерживают мятежники в Нигере

Мятежники в Нигере удерживают шесть министров, включая главу Минфина Ахмата Джидуда и министра планирования Рабиу Абду. Об этом сообщает портал ActuNiger со ссылкой на заявление партии свергнутого президента страны «Партия за демократию и социализм в республике Нигер».

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Согласно информации, опубликованной в заявлении, президент Нигера Мохамед Базум и его семья находятся в заложниках у президентской гвардии с 26 июля.

«Также незаконно удерживаются другие политические деятели, в том числе… министр финансов Ахмат Джидуд и министр планирования Рабиу Абду», — говорится в заявлении партии.

До этого посол Нигера во Франции Айшату Булама Кане говорила, что мятежники удерживают в заложниках президента страны Мохамеда Базума без воды и электричества.

Кане также сообщала, что не признает решение мятежников, заявивших о ее отстранении от должности.