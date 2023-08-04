США поддержали Польшу в обвинении Белоруссии в нарушении границы

«Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа», — сообщается на сайте Пентагона. Во время разговора глава Пентагона поблагодарил польского министра за помощь Украине и обозначил важность дальнейшей поддержки Киева.