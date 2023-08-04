США поддержали Польшу в обвинении Белоруссии в нарушении границы
Власти США поддержали ответные действия Польши на предполагаемое нарушение белорусскими вертолетами воздушного пространства на границе двух стран. Данный вопрос обсудил глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком.
«Министр Остин подчеркнул, что США поддерживают Польшу в ее ответе на вторжение в воздушное пространство страны белорусского самолета 1 августа», — сообщается на сайте Пентагона. Во время разговора глава Пентагона поблагодарил польского министра за помощь Украине и обозначил важность дальнейшей поддержки Киева.
Ранее URA.RU сообщало, что Минск получил ноту от Варшавы о нарушении польских границ. В МИД Белоруссии заявили, что данные претензии не имеют доказательств.