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Королевская семья не поздравила публично Меган Маркл с 42-летием

В пятницу, 4 августа, Меган Маркл отпраздновала свой 42-й день рождения, но не получила никаких публичных поздравлений от британской королевской семьи. Об этом пишет Page Six.

Маркл не получила поздравлений от королевской семьи в соцсетях в день рождения
© Газета.Ru

Меган Маркл получила поздравления с днем рождения от своих друзей и поклонников в социальных сетях, однако семья принца Гарри предпочла хранить молчание в интернете. В прошлом году на 41-й день рождения Меган Маркл принц Уильям и Кейт Миддлтон, Карл III и королева Камилла публично поздравили герцогиню Сассекскую в социальных сетях.

«Поздравляем герцогиню Сассекскую с днем рождения!» — гласил твит, опубликованный в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских и сопровождаемый фотографией супруги принца Гарри.

В этом году публичные поздравления с днем рождения не получили и дети герцогов Сассекских. Принцессе Лилибет исполнилось два года 4 июня, а принцу Арчи — четыре года 6 мая в день коронации короля Карла.

Меган Маркл камерно отметила свое 42-летие в компании принца Гарри в ресторане Tre Lune в Монтесито.

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