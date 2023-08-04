На Украине оценили ущерб от прекращения зерновой сделки

Украина недополучит $2 млрд валютной выручки в текущем году в связи с выходом России из зерновой сделки, заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский.

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По его словам, выход России из зерновой сделки повлияет на скорость экспорта зерна.

«В этом году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на $2 млрд», — приводит ТАСС слова Лепушинского изданию «Экономическая правда».