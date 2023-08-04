Латвия потребует от шести тысяч россиян покинуть страну

Латвия может потребовать 5-6 тысяч россиян покинуть страну
Глава комиссии Сейма Латвии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака заявил, что в следующем месяце латвийские власти могут отправить предупреждения с предписанием покинуть страну 5-6 тысячам россиян. Об этом сообщает Rus.LSM.lv.
Отмечается, что такие предписания могут отправить всем тем, кто не прошёл экзамен по латышскому языку.
«Где-то пять-шесть тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. Если смотреть на закон, то Управление по делам гражданства и миграции Латвии просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев», – рассказал он.
Лидака также добавил, что эта практика обусловлена законом Латвии.
«Они просто по закону должны это делать», – сказал он.
При этом заместитель госсекретаря МВД Латвии Вилнис Витолиньш уточнил, что сначала не сдавшие экзамен получат три месяца для подготовки к выезду.
«Если человек продолжает находиться в Латвии незаконно, то может наступить момент, когда госструктуры об этом узнают и напомнят, что нужно уезжать. Уголовная ответственность не предусмотрена, но предусмотрена административная, так что человека могут оштрафовать», – заявил Витолиньш.
Ранее председатель Комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы заявил, что закрытие КПП с Белоруссией является вопросом времени.