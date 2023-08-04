Латвия потребует от шести тысяч россиян покинуть страну

«Где-то пять-шесть тысяч, по моим прогнозам. Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. Если смотреть на закон, то Управление по делам гражданства и миграции Латвии просто должно будет высылать требование покинуть государство в течение трех месяцев», – рассказал он.