На Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на 3 года

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил с предложением ввести запрет на выезд из страны для мужчин на три года после завершения военного конфликта.

«Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на три года», — написал он, добавив, что, по его мнению, отсутствие такого запрета приведет к потере «миллиона» граждан Украины.

До этого стало известно, что дипломаты с Украины массово отказываются возвращаться после командировок в других государствах, в страну не вернулись до 60% сотрудников диппредставительств. Сотрудники украинских посольств и консульств не возвращаются в страну из-за финансовых вопросов, проблем с трудоустройством на Украине, мобилизации и опасений в невозможности потом уехать с украинской территории.