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На Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на 3 года

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступил с предложением ввести запрет на выезд из страны для мужчин на три года после завершения военного конфликта.

На Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на 3 года
© globallookpress.com

«Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще, как минимум, на три года», — написал он, добавив, что, по его мнению, отсутствие такого запрета приведет к потере «миллиона» граждан Украины.

До этого стало известно, что дипломаты с Украины массово отказываются возвращаться после командировок в других государствах, в страну не вернулись до 60% сотрудников диппредставительств. Сотрудники украинских посольств и консульств не возвращаются в страну из-за финансовых вопросов, проблем с трудоустройством на Украине, мобилизации и опасений в невозможности потом уехать с украинской территории.

Также сообщалось, что депутат Верховной рады Александр Дубинский допустил проведение масштабной мобилизации на Украине.

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