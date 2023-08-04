На Украине арестовали активы российских бизнесменов на миллиарды долларов

«В частности, речь идет о корпоративных правах и недвижимом имуществе десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Группа ГМС», «Татнефть», банки и тому подобное», — сказано в сообщении украинского ведомства, где также отмечается, что Украина ввела экономические санкции против более чем 4 тыс. компаний РФ.