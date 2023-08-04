Звезду «Скорой помощи» Брайана выпустили из тюрьмы

Американского актера Закари Тай Брайана освободили из тюрьмы. Об этом сообщил его адвокат Джон Колего изданию The Hollywood Reporter.

Защитник также призвал людей «воздержаться от суждений, пока они не увидят реальные факты». Он подчеркнул, что в данном деле презумпция невиновности «чрезвычайно важна».

31 июля сообщалось, что полиция города Юджин в Орегоне задержала Брайана за домашнее насилие. Его обвиняли в нарушении Закона о предотвращении насилия — эта мера принимается только к тем, у кого уже есть обвинения по подобной статье.

В 2021 году Брайан признал себя виновным по двум статьям дела о домашнем насилии. Тогда его приговорили к трем годам условно, а также принудили пройти обязательную реабилитационную программу.

Это случилось после того, как 39-летний актер напал на свою 27-летнюю девушку. Ему вменяли домогательства, принуждение, удушение, препятствие составлению протокола и угрозы — часть обвинений сняли в обмен на признание вины.

Сейчас Брайан помолвлен с той же женщиной, которая оказалась жертвой нападения в 2021 году. При этом неясно, была ли она вовлечена в новый конфликт.