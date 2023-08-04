В ЮАР на 10 лет ввели запрет на лов рыбы вблизи мест обитания пингвинов

Правительство ЮАР ввело 10-летний запрет на вылов рыбы в районах обитания африканских пингвинов. Об этом сообщила министр окружающей среды, лесов и рыболовства ЮАР Барбара Криси.

© Unsplash

"Принято решение ввести ограничения на рыбную ловлю в водах вокруг колоний пингвинов, - цитирует ее местный новостной портал News 24. - Запрет продлится как минимум 10 лет".

На западном побережье ЮАР и в соседней Намибии обитают африканские пингвины, которые значительно меньше своих собратьев из Антарктиды. Африканские пингвины внесены в Международную красную книгу как вид, которому грозит вымирание. Эти птицы находятся в ЮАР под охраной государства.