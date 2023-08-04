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Болгария пообещала отправить Украине старую военную технику

Болгарские власти одобрили соглашение о поставке Украине около 100 старых бронетранспортеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Болгария пообещала отправить Украине старую военную технику
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Болгария пообещала отправить военную технику украинской армии безвозмездно. До этого бронетранспортеры использовались в МВД.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что в ходе контрнаступления украинская армия потеряла более четырех тысяч единиц техники.

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