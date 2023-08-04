Болгария пообещала отправить Украине старую военную технику

Болгарские власти одобрили соглашение о поставке Украине около 100 старых бронетранспортеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.

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Болгария пообещала отправить военную технику украинской армии безвозмездно. До этого бронетранспортеры использовались в МВД.