Болгария пообещала отправить Украине старую военную технику
Болгарские власти одобрили соглашение о поставке Украине около 100 старых бронетранспортеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгария пообещала отправить военную технику украинской армии безвозмездно. До этого бронетранспортеры использовались в МВД.
Ранее в министерстве обороны России заявили, что в ходе контрнаступления украинская армия потеряла более четырех тысяч единиц техники.
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