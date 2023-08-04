Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй примет участие в заседании по украинскому вопросу, которое пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД КНР.

В китайском ведомстве отметили, что получили соответствующие приглашение от Саудовской Аравии.

«Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса», — добавили в МИД КНР.

Ранее в Киеве раскритиковали возможное участие Китая в заседании по Украине в Саудовской Аравии. Там назвали КНР «слишком лицемерной» и не вызывающей доверия.

Напомним, что по планам заседание должно пройти в августе в Джидде. На него пригласят представителей до 30 стран, но не РФ.