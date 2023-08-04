В Киеве заявили о планах продолжить отправлять зерно по Черному морю

«Откуда выходила Россия — нам по барабану. Потому что мы с ними никаких отношений по этому поводу не имели. Мы будем делать то, что считаем необходимым, будем двигать корабли с зерном туда, куда считаем нужным, ни у кого спрашивать разрешения не собираемся», — заявил Данилов в эфире «Украинского радио».