Не сдавших языковой экзамен граждан РФ в сентябре обяжут покинуть Латвию

Обладатели постоянного вида на жительство (ПМЖ) в Латвии, россияне, которые до сих пор не сдали экзамен по латышскому языку, чтобы продлить право на пребывание в Евросоюзе (ЕС), в сентябре получат письма с официальным требованием покинуть республику. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv, передает ТАСС.

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Всего данное требование может затронуть около 6 тысяч граждан России. Представители МВД подтвердили порталу факт подготовки писем.

Заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш заявил, что получившие такие письма граждане должны будут выехать из Латвии в течение трех месяцев. Уголовная ответственность за отказ выполнить это предписание не предусмотрена, однако может быть назначен штраф.

Глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака сообщил порталу, что в соответствии с новыми поправками в иммиграционный закон силовики смогут выдворить из страны даже пожилых людей, если у них не будет языкового сертификата.

Как отмечает портал, россияне, которые будут сдавать языковой экзамен до 1 сентября, но не справятся с первой попытки, смогут попробовать еще раз до 30 ноября. В случае повторной неудачи желающие остаться в стране могут попробовать получить визу или временный вид на жительство.

С 4 июля МИД Латвии возобновил ограниченный прием заявлений о выдаче виз россиянам в дипломатических и консульских представительствах страны за рубежом.