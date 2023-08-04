МИД Белоруссии отреагировал на новые санкции Евросоюза

Минск оставляет за собой право принять ответные меры после введения Европейским союзом (ЕС) новых санкций против республики, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны. Об этом сообщает ТАСС.

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«Рассматриваем данный шаг как продолжение недружественной политики ЕС в отношении нашей страны, очередную попытку неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства», — говорится в заявлении.

По словам дипломатов, такая политика Евросоюза разрушает пути к установлению приемлемых отношений между Брюсселем и Минском. Последний оставляет за собой право на ответные меры, сообщили в МИД республики.