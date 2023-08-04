Пока вы не уснули: Лавров о "формуле мира" Зеленского и новые законы в РФ

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Лавров прокомментировал «формулу мира» Зеленского

Все, кого «обхаживает» Запад для продвижения формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, должны понимать, что на карте судьба миллионов русских людей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для журнала «Международная жизнь».

По словам министра, США, Великобритания и их союзники созывают «постановочные форумы», чтобы заманить как можно больше стран в подобие обсуждения «формулы Зеленского». Лавров добавил, что страны Запада могли бы попросить Зеленского предъявить миру еще «одну формулу» о том, как Киев видит положение русских в своей стране. Он отметил, что проблема неонацистской угрозы со стороны Украины игнорируется во множащихся мирных инициативах.

Губернатор сообщил подробности атаки на военную базу в Новороссийске

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что российские силы успешно отразили атаку двух надводных беспилотников в акватории Новороссийска. В своем Telegram-канале он написал, что в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня ночью и рано утром в акватории Новороссийска наши военные отразили атаку двух надводных беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, — написал Кондратьев.

Он добавил, что все специальные и экстренные службы работают на месте. Кондратьев выразил благодарность военнослужащим за слаженную работу.

Блокировка счетов и призывной возраст: Путин подписал ряд законов

В пятницу, 4 августа, президент России Владимир Путин подписал ряд законов. Некоторые из них касаются иностранных граждан, а другие устанавливают новые правила для россиян. Рассказываем об основных законах, принятых на высшем уровне.

Доллар достиг мартовского максимума 2022 года

В пятницу, 4 августа, рубль теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара повысился до 95 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» упал на 10 копеек, до 94,89 рубля, евро вырос на 55 копеек, до 103,78 рубля, юань – на 6 копеек, до 13,18 рубля. До этого курс доллара максимально повышался до 95 рублей.

Минобороны РФ назвало число потерь ВСУ с начала контрнаступления

С начала контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 43 тысяч солдат и более 4,9 тысяч различного вооружения. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что показатель потерь не учитывает эвакуированных в госпитали и за границу раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, которых ликвидировали при ударах по тыловым районам. Из техники ВСУ потеряли 26 самолетов, 9 вертолетов, 1831 танк и других бронемашин, в том числе 25 танков Leopard, 7 танков AMX и 21 БМП Bradley.

Пытавшегося поджечь военкомат пенсионера нашли мертвым

Телеграм-канал Shot

Пытавшийся поджечь военкомат в Ленинградской области пенсионер покончил с собой, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину «развел» человек, представившийся сотрудником Центробанка РФ. Пенсионеру сообщили, что его квартира якобы выставлена на электронный аукцион за 4,5 млн рублей. «Вернуть» квартиру можно было только реально продав ее за 4 млн рублей, перевести их «надежным людям», а затем выполнив задание мошенника. По его указанию пенсионер бросил в сторону здания городского военкомата бутылку с зажигательной смесью, после чего кинул еще одну.

Турецкий отель выставил российских детей на улицу

Турецкий отель в Кемере выселил около ста российских детей из-за проблем с оплатой. Подробности истории рассказал портал TourDom со ссылкой на одну из матерей.

Уточняется, что дети приехали на отдых 26 июля. При заселении в отель возникли проблемы с оплатой от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители покупали путевки. Несмотря на это, детей разместили. Но, как рассказала мать одного ребенка, спустя несколько дней, 1 августа, персонал ночью разбудил отдыхающих и выставил их на улицу.

На Украине предъявили обвинение Евгению Гинеру

Служба безопасности Украины сообщила на своем официальном сайте, что заочно предъявила обвинение российскому предпринимателю, президенту футбольного клуба ЦСКА и вице-президенту РФС Евгению Гинеру.

Как говорится в заявлении, его конструкторское бюро автоматических линий имени Кошкина с начала вторжения обеспечивает армию России патронами. По украинскому законодательству Евгению Гинеру по статье «пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» может грозить пожизненное лишение свободы.

В ВОЗ заявили об очень высоком риске распространения холеры в мире

Вспышки холеры зарегистрированы с начала года в 25 странах, что на девять стран больше, чем за тот же период в 2022 году. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), расценившая риск дальнейшего распространения этой болезни в мире как "очень высокий".

Как отмечает ВОЗ в своем информационном бюллетене, "с начала года по 15 июля по меньшей мере 25 государств сообщили о случаях холеры". Последнее по времени уведомление о выявлении этой болезни пришло в ВОЗ в середине мая из Индии. За аналогичный период в прошлом году случаи холеры были отмечены в 16 странах.

Умерла жена Раймонда Паулса

Скончалась Лана - любимая супруга народного артиста СССР Раймонда Паулса. Пара была вместе 60 лет.

Раймонд и Светлана познакомились в 1959 году в Одессе, куда артист приехал на гастроли в составе Рижского эстрадного оркестра, а его будущая жена работала экскурсоводом в "Интуристе". В 1962-м у них родилась единственная дочь Аннета.