В МАГАТЭ рассказали об инспекции крыши ЗАЭС

Экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) удалось проинспектировать крышы третьего и четвертого реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Мины ими не были обнаружены, сообщает РИА Новости.

Специалисты заявили, что произвели беспрепятственный осмотр крыш двух реакторов и турбинного зала.

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии не обнаружили мин или взрывчатых веществ», - заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.

Также подчеркивается, что в дальнейшем эксперты осмотрят крыши остальных четырех реакторов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы подготовке Россией теракта на Запорожской АЭС. Об этом он проинформировал ряд стран, среди которых Бразилия, Индия, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. В Кремле опровергли данные утверждения.