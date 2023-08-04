Образовавшийся из-за супертайфуна «Доксури» в Китае «водопад» попал на видео

В китайской провинции Хэбэй из-за супертайфуна «Доксури» провисла земля, в результате чего образовался «водопад», разрушивший дом. О последствии разрушительного стихийного бедствия, попавшем на видео, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в городе Чжочжоу. На записи, снятой с высоты птичьего полета, можно увидеть, как в провисшую землю с поверхности стекают сильные потоки паводковых вод. Кроме того, запечатлен дом, часть которого оказалась над большой ямой, заполненной водой. Из-за удара стихии подвал здания был разрушен.

Эвакуация местных жителей в пострадавших районах продолжается. По данным китайских властей, ликвидация последствий супертайфуна в районах с наихудшей ситуацией займет около месяца.