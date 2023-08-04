CNN: Победа Трампа на выборах в США приведет к сокращению помощи Киеву

Результаты выборов президента США в 2024 году могут сильно повлиять на украинский конфликт в пользу России. Об этом написали в CNN, уточнив, что поражение нынешнего американского лидера Джо Байдена и, соответственно, победа Дональда Трампа на выборах приведет к сокращению поддержки Киева. Там уточнили, что Путин учитывает это, планируя дальнейшее проведение спецоперации на Украине.