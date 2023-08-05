Без воздуха и в вечном холоде: как выглядит самый высокий город Земли
Испокон веков люди селились у рек или озер. Близость к воде давала возможность заниматься сельским хозяйством, ловить рыбу и торговать. Поэтому на нашей планете так сложно найти крупные города, которые бы находились в труднодоступной местности. Но человек не был бы самым могущественным существом на Земле, если бы не мог выживать даже в самых лютых условиях, особенно ради получения богатства и выгоды. Вот и жители Перу решили, что готовы терпеть самые трудные лишения и основали целый город на высоте 5100 метров. Жизнь в этом населенном пункте, который носит название Ла-Ринконада, существует благодаря богатым залежам драгоценных металлов. В самый пик золотой лихорадки, в начале 21 века, здесь проживали и работали 50 тысяч человек.
Климат в Ла-Ринконаде крайне суров для человеческого организма. Золотодобытчикам приходится работать в условиях постоянного кислородного голодания из-за высоты и вечного холода. Среднегодовая температура составляет 1,3 градуса Цельсия. Из-за тяжелых условий труда, атмосферы и загрязнения жители сталкиваются с болезнями легких, повреждениями нервной и кровеносной систем, отравлениями токсичными веществами и почечной недостаточностью.
В городе практически полностью отсутствует инфраструктура, власть и полиция. При этом в Ла-Ринконаде функционирует самый настоящий публичный дом, который уже не раз становился очагом распространения венерических заболеваний среди старателей. Большая часть население проживает в домах, собранных из листов железа. О каких-то санитарных условиях на такой высоте остается только мечтать. Также в городе то и дело возникают пьяные драки среди рабочих, проматывающих в местных барах с таким трудом заработанные деньги.
Как выглядит самый высокий город планеты – в галерее «Рамблера»