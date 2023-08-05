Без воздуха и в вечном холоде: как выглядит самый высокий город Земли

Испокон веков люди селились у рек или озер. Близость к воде давала возможность заниматься сельским хозяйством, ловить рыбу и торговать. Поэтому на нашей планете так сложно найти крупные города, которые бы находились в труднодоступной местности. Но человек не был бы самым могущественным существом на Земле, если бы не мог выживать даже в самых лютых условиях, особенно ради получения богатства и выгоды. Вот и жители Перу решили, что готовы терпеть самые трудные лишения и основали целый город на высоте 5100 метров. Жизнь в этом населенном пункте, который носит название Ла-Ринконада, существует благодаря богатым залежам драгоценных металлов. В самый пик золотой лихорадки, в начале 21 века, здесь проживали и работали 50 тысяч человек.