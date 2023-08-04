Военные Нигерии были приведены в состояние боеготовности для возможной отправки в Нигер, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на офицера вооруженных сил Нигерии.

"Мобилизация еще не началась, но было приказано находиться в состоянии полной боеготовности на случай возможного развертывания в Нигере", - сказал военный.

Ранее военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки отказалось от использования силы в отношении Нигера, где мятежники захватили власть в ходе государственного переворота.

Ситуация в Нигере

Подразделения возглавляемой генералом Абдурахманом Тчиани президентской гвардии продолжают удерживать президента Мохамеда Базума вместе с семьей в его резиденции. Президент, по заявлениям нигерских политиков, пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран и даже направляет заметки в западную прессу, однако ему запрещено покидать резиденцию.