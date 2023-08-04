По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой онлайн-карту украинского Минцифры.
В 13:40 сигнал прозвучал в Ровненской области. Через минуту тревогу объявили в Сумской, Одесской и Львовской областях. После она распространилась на всю территорию страны.
Напомним, что сегодня, 4 августа, тревогу уже объявляли — предупреждение действовало в Киеве и ряде областей на западе, центре и востоке Украины.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. Накануне Киев взял на себя ответственность за происшествие.
17 июля случился новый теракт в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. После этого ВС РФ нанесли серию ударов возмездия по различным объектам.