По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой онлайн-карту украинского Минцифры.

В 13:40 сигнал прозвучал в Ровненской области. Через минуту тревогу объявили в Сумской, Одесской и Львовской областях. После она распространилась на всю территорию страны.

Напомним, что сегодня, 4 августа, тревогу уже объявляли — предупреждение действовало в Киеве и ряде областей на западе, центре и востоке Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, спустя два дня после первого теракта на Крымском мосту. Накануне Киев взял на себя ответственность за происшествие.