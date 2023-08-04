Папа Римский Франциск может посетить Косово

«Я не собираюсь ехать ни в одну крупную страну Европы, пока не закончу с маленькими. Я начал с Албании <...> Мы работаем с Косово, но поездка пока не определена», — ответил папа Римский на вопрос журналиста о запланированных поездках, кроме официальных.