Обзор ИноСМИ: «пощечина» Моравецкого Зеленскому и ответ США на захват судов Ираном

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Украина пытается переманить страны с давними связями с Россией

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Украина активизирует свои усилия по вовлечению ключевых развивающихся стран в международную изоляцию Москвы, в том числе и на предстоящем саммите в Саудовской Аравии. В фокусе внимания Киева Индия, Индонезия, Кения, ОАЭ, Мексика, ЮАР и Бразилия, пишет газета Financial Times.

Источники издания отметили, что Украина «изо всех сил пытается привлечь на свою сторону государства с давними связями с Россией». Для этого представители офиса Владимира Зеленского и МИД Украины встречались в июле с экспертами из развивающихся стран в Польше, чтобы найти возможности по улучшению взаимодействия. Один из участников встречи отметил, что «украинцы не могли понять, почему мы не против России». «Но мы не такие, как Восточная Европа, мы не определяем свое существование через оппозицию России», - подчеркнул он.

США нашли способ противодействовать захвату торговых судов в Ормузском проливе

США рассматривают возможность размещения военных на коммерческих судах, следующих через Ормузский пролив, чтобы помешать их захвату Ираном. Об этом со ссылкой на источники в официальных кругах сообщает Associated Press.

Основой для миссии по охране судов в проливе, через который проходит 20% сырой нефти в мире, могут стать морские пехотинцы, перебрасываемые в регион на десантных кораблях USS Bataan и USS Carter Hall. При этом источники издания подчеркнули, что окончательное решение еще не принято и переговоры между военными США и арабскими союзниками в Персидском заливе продолжаются.

ВСУ посоветовали отказаться от применения Leopard 1 в качестве танков

Немецкие танки Leopard 1А5, переданные 44-ой механизированной бригаде ВСУ, обладают хорошей оптикой и точной 105-миллиметровой пушкой, однако слишком слабо защищены для полноценного танка, так как тонкую боковую броню пробивает выстрел из РПГ, пишет Forbes.

Издание отметило, что украинские войска уже убедились на печальном опыте с французскими AMX-10RC, что слабая защита не позволяет использовать такое вооружение в качестве танков, даже при сравнимой с ними огневой мощи. «Бригада должна будет найти для своих Leopard 1A5 какую-то другую роль, в которой будет использоваться точная огневая мощь машин, но сами они не будут подвергаться интенсивному огню противника», - говорится в статье.

Моравецкий отвесил Зеленскому «пощечину»

Запрет на экспорт сельхозтоваров и ответ на вызов польского посла в Киеве стали «пощечиной» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. К такому выводу пришло американское издание Politico.

Отношения Киева и Варшавы ухудшились после того, как польские власти продлили запрет на экспорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров, который правительство считает угрозой для отечественных аграриев. Противоречия обострил и вызов посла Польши в Киеве. Это «побудило премьер-министра Матеуша Моравецкого дать пощечину», вызвав в свою очередь украинского посла в МИД республики.

Названа цель Евросоюза на переговорах по Украине без России

Еврокомиссия считает, что встреча в Саудовской Аравии по мирному урегулированию украинского кризиса станет успешной, если удастся согласовать дату глобального мирного саммита, который бы провел Киев. Об этом со ссылкой на источник среди европейских чиновников пишет Financial Times.

По его словам, необходимо «подтолкнуть страны Глобального Юга к поиску основных соглашений, вокруг которых затем мог бы быть организован мирный саммит».