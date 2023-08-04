Сгоревшее судно Fremantle Highway с 3,8 тысячами авто отбуксировано в порт

Спустя более чем неделю после пожара судно Fremantle Highway, которое перевозило почти 3,8 тысячи автомобилей, отбуксировано в нидерландский порт Эмсхавен.

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Этот пункт назначения был выбран в качестве компромиссного - из-за ухудшающихся погодных условий, которые могли бы осложнить дальнейшую буксировку судна-ролкера, а также обратиться экологической катастрофой из-за риска утечки нефтепродуктов или даже затопления судна.

"Я могу подтвердить, что судно прибыло в Эмсхафен", - цитирует Дженте Вилдраайер, представителя регионального управления безопасности, BBC News.

Сообщение о возгорании на Fremantle Highway поступило 25 июля. В результате пожара погиб один член экипажа, 22 человека смогли спастись.