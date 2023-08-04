На сайте Зеленского появилась новая петиция против русского языка
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция против использования русского языка на портале. Ее автор призвал добавить на сайт крымскотатарский язык.
Петиция получила название «Смена языка сайта официального интернет-представительства президента Украины. Убрать "Рус" из языковых версий сайта. Вместо этого добавить крымскотатарскую».
«Добавление крымскотатарского языка является маркером того, что мы с Крымом едины», — полагает автор.
Петиция собрала уже больше тысячи подписей. Для рассмотрения украинским президентом необходимо, чтобы за три месяца ее подписали 25 тысяч человек.
О том, что Зеленского просят убрать русский язык с официального сайта, уже сообщалось в середине июля. Тогда на портале президента появилась другая петиция, в которой ситуация с использованием русского языка на сайте называлась позорной. К настоящему моменту эту петицию подписали более 25 тысяч человек.