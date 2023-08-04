На сайте Зеленского появилась новая петиция против русского языка

Петиция собрала уже больше тысячи подписей. Для рассмотрения украинским президентом необходимо, чтобы за три месяца ее подписали 25 тысяч человек.

О том, что Зеленского просят убрать русский язык с официального сайта, уже сообщалось в середине июля. Тогда на портале президента появилась другая петиция, в которой ситуация с использованием русского языка на сайте называлась позорной. К настоящему моменту эту петицию подписали более 25 тысяч человек.