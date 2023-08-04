В Эфиопии объявили режим ЧП из-за столкновений с боевиками

Федеральное правительство Эфиопии в пятницу объявило чрезвычайное положение после столкновений на северо-западе страны в регионе Амхара между военными и местными мятежниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию эфиопского премьер-министра.

В заявлении об объявлении чрезвычайного положения не сказано, применяется ли оно только в Амхаре или по всей стране.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в регионе Амхара возобновились боестолкновения федеральных сил безопасности и региональных мятежников. Бои начались 30 июля в городе Кобо, затем сообщалось о столкновениях в Дэбре-Таборе, 3 августа произошли бои в Гондэре. По данным очевидцев, ополченцы из «Фано» блокируют дороги и устраивают засаду на федеральных военных.

1 августа силы мятежников и федеральная полиция вступили в бой в аэропорту Лалибэлы. 2 августа вице-премьер и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен признал, что есть основания для беспокойства, и призвал к диалогу и мирному урегулированию разногласий.