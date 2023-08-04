Китайская сторона может принять участие в саудовском саммите по Украине, который должен пройти в Джидде, передает Reuters со ссылкой на немецкого чиновника. По информации агентства, в настоящее время формат присутствия Пекина на форуме еще неизвестен.

Как отмечает Reuters, чиновник из Германии утверждает о наличии «позитивных сигналов» о присутствии КНР на встрече в целом. По его словам, само мероприятие может поспособствовать консолидации мирных инициатив по украинскому конфликту. Источник агентства подчеркнул, что форум должен помочь наладить диалог Украины со странами Глобального Юга.

Информацию о том, что Китай может поучаствовать в саммите в Джидде появилась в Wall Street Journal 2 августа. По данным газеты, на встрече ждут спецпредставителя страны по делам Евразийского региона Ли Хуэя. Сам саммит должен пройти с 5 по 6 августа, как ожидается, на нем будут присутствовать представители около 30 стран. При этом Саудовская Аравия, вероятно, проинформирует Россию об итогах встречи.