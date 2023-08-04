В Литве предупредили о закрытии пропускных пунктов на границе с Белоруссией

Председатель комитета национальной безопасности и обороны сейма Литвы Лауринас Касчюнас предупредил о закрытии нескольких пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Об этом пишет «Интерфакс».

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По словам Касчюнаса, несколько пропускных пунктов на литовско-белорусской границе будут закрыты так или иначе.

«Это лишь вопрос времени», — пообещал он.

Литовский парламентарий сказал, что не будет вдаваться в подробности, какие именно пункты могут закрыть.

«Если мы увидим, что ситуация ухудшается, то будет принято решение и о полном закрытии границы», — добавил он.