На сайте Зеленского просят заменить русский язык крымскотатарским
На сайте офиса Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, в которой содержится призыв отказаться от русскоязычной версии в пользу крымскотатарской, передает РИА Новости.
Петицию уже подписали более 900 человек. Цель - собрать 25 тысяч подписей за три месяца. Именно такое количество необходимо для того, чтобы обращение рассмотрел президент страны.
Петиция носит название «Смена языка сайта официального интернет-представительства президента Украины. Убрать «Рус» из языковых версий сайта. Вместо этого добавить крымскотатарскую».
В тексте петиции говорится, что добавление крымскотатарского языка «является маркером того, что мы с Крымом едины».
1 августа в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предполагает запрет на включение песен на русском языке в общественных местах.
Согласно тексту пояснительной записки, это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение субъектами в сфере торговли, общественного питания и услуг «ограничений публичного использования музыкального продукта государства-агрессора».