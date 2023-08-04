На сайте Зеленского просят заменить русский язык крымскотатарским

На сайте офиса Владимира Зеленского зарегистрировали петицию, в которой содержится призыв отказаться от русскоязычной версии в пользу крымскотатарской, передает РИА Новости.

Петицию уже подписали более 900 человек. Цель - собрать 25 тысяч подписей за три месяца. Именно такое количество необходимо для того, чтобы обращение рассмотрел президент страны.

Петиция носит название «Смена языка сайта официального интернет-представительства президента Украины. Убрать «Рус» из языковых версий сайта. Вместо этого добавить крымскотатарскую».

В тексте петиции говорится, что добавление крымскотатарского языка «является маркером того, что мы с Крымом едины».

1 августа в Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предполагает запрет на включение песен на русском языке в общественных местах.