Болтон предупредил США о кошмаре в случае избрания Трампа

Если экс-президент США Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах 2024 года, он вполне может вывести страну из состава НАТО , что поставит под угрозу существование альянса и станет кошмаром для страны. Так считает бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон , его слова приводит телеканал NewsNation.

Болтон также раскритиковал тех, кто одобрительно относится к политике Трампа. По его мнению, тот, принимая решения, «в основном основывается на выгоде для себя». В связи с этим бывший советник по нацбезопасности предупредил о негативных последствиях возможного президентства Трампа в 2024-м.

Когда тот был хозяином Белого дома в 2017-2021 годах, американские СМИ неоднократно писали, будто Трамп хотел бы выйти из НАТО. Тот действительно часто критиковал организацию и ее членов за то, что они не вкладываются в развитие вооруженных сил, а надеются на защиту со стороны Вашингтона. Кроме того, утверждалось, будто политик пригрозил партнерам выйти из альянса, если те не повысят военные расходы. Позднее эти сообщения опровергли.