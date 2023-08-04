Дания усилила погранконтроль после акций с сожжением Корана

«На фоне недавних сожжений Корана и развития нынешней картины угроз полиция временно активизирует усилия на внутренних границах Дании... Это означает, среди прочего, что в ближайшее время вы сможете столкнуться с выборочным пограничным контролем в связи с въездом со стороны Швеции», — сказано в заявлении.