В США рассказали, как преследование Трампа помогает политику

Новые обвинения минюста США в адрес бывшего президента страны Дональда Трампа лишь укрепляют поддержку его кандидатуры на пост главы государства на выборах 2024 года, считает конгрессмен-республиканец Джим Джордан . В эфире Fox News он отметил, что мнение американцев в целом меняется в пользу экс-главы Белого дома.

Он добавил, что это расширение происходит из-за долгосрочных настроений людей за пределами Вашингтона по поводу предполагаемых нападок на бывшего президента. Джордан подчеркнул, что эти люди думают, что жители столицы США считают себя «лучше остальных».

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации его преемника Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.