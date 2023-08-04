В Казахстане предложили сделать похищение невест уголовно наказуемым
Офис уполномоченного по правам человека в Казахстане предлагает ввести в уголовный кодекс новую статью, которая предполагает наказание людей за похищение невест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
В офисе напомнили, что аналогичная статья уже имеется в уголовных кодексах Киргизии, Туркмении и Узбекистана. На данный момент рассматривается возможность внесения ряда поправок в законодательство, в том числе введение отдельной статьи и исключения примечания к ст. 125 УК РК («Похищение человека»), которая предполагает освобождение от уголовной ответственности при добровольном освобождении жертвы.
Правозащитники считают, что новая ст. 125-1 УК РК («Похищение лица с целью заключения брака») будет иметь предупреждающий эффект и снизит уровень преступности в отношении женщин. Генпрокуратура Казахстана уже поддержала предложение омбудсмена. Поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной работы.