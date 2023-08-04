США нашли способ противодействовать захвату Ираном торговых судов

США рассматривают возможность размещения военных на своих торговых судах и их сопровождение, чтобы защитить их от захвата Ираном в Ормузском проливе. Об этом со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников сообщает Associated Press (AP).

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«Морские пехотинцы и моряки ВМС будут обеспечивать безопасность только по запросу задействованных кораблей», — заявил собеседник агентства.

Как указали источники в американском истеблишменте, окончательное решение по данному вопросу принято не было, а переговоры между США и арабскими союзниками Вашингтона в Персидском заливе продолжаются. AP отмечает, что речь идет о создании новой военной миссии по защите торгового маршрута, через который проходит до 20 процентов мировой нефти.