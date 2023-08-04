Politico: Саудовская Аравия проинформирует Россию об итогах встречи по Украине

Власти Саудовской Аравии проинформирует Россию об итогах запланированной в Джидде встречи по украинскому кризису. Об этом сообщает газета Politico.

Ранее Саудовская Аравия заявила о намерении провести в эти выходные встречу по ситуации на Украине. На саммит пригласили представителей разных стран, в том числе и Украины, однако России приглашение направлено не было. Свое участие подтвердили США, Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз. При этом президент Мексики отказался участвовать в переговорах без России.

По данным Politico, во встрече также может принять участие наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, однако официально его присутствие пока не подтверждено.

«Хотя неясно, будет ли Мохаммед бин Салман присутствовать на встрече в эти выходные, ожидается, что Саудовская Аравия проинформирует Россию об ее итогах», — говорится в статье.

При этом издание, сославшись на повестку брифинга, утверждает, что обсуждение в течение двух дней будет построено вокруг 10 подтем, в том числе «продовольственной и энергетической безопасности», «освобождении заключенных и насильственно депортированных лиц», а также «экологической безопасности и возможности создания трибунала по военным преступлениям».