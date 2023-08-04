В Китае прокомментировали ситуацию в Нигере

Пекин надеется, что стороны конфликта в Нигере урегулируют разногласия мирным способом и в кратчайшие сроки восстановят нормальный порядок. С таким комментарием выступил Департамент информации МИД КНР, текст которого размещен на сайте ведомства.

Китайская сторона внимательно следит за развитием ситуации в Нигере. В Пекине приняли к сведению соответствующие заявления Организации Объединенных Наций и Экономического сообщества западноафриканских государств, говорится в сообщении.

Президент Нигера Мохамед Базум является другом Китая, и в КНР надеются, что его личная безопасность будет обеспечена. Китайская сторона рассчитывает, что стороны конфликта учтут коренные интересы народа и нации Нигера и будут поддерживать стабильность и развитие страны.

В Пекине глубоко обеспокоены ситуацией с безопасностью китайских граждан и учреждений в Нигере. МИД КНР и посольство распространили уведомление, в которым призвали соотечественников принять дополнительные меры предосторожности, отмечается в комментарии.